Cet évènement est passé Fête nationale du 13 juillet Schaeffersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schaeffersheim Fête nationale du 13 juillet Schaeffersheim, 13 juillet 2023, Schaeffersheim. Schaeffersheim,Bas-Rhin Tartes flambées et petite restauration, Deejay Joe, feu d’artifice.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . 0 EUR. Schaeffersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est



Tart flambées and snacks, Deejay Joe, fireworks Tartas flambeadas y aperitivos, Deejay Joe, fuegos artificiales Flammkuchen und kleine Snacks, Deejay Joe, Feuerwerk Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Schaeffersheim Autres Adresse Ville Schaeffersheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville Schaeffersheim

Schaeffersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schaeffersheim/