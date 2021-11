Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse SCH Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Zénith de Toulouse, le dimanche 27 février 2022 à 20:00 Il y a deux ans, SCH signait un retour en grande pompe avec le premier volet de la saga JVLIVS.

Entre temps, il y a eu l’ambitieux ROOFTOP, sa brillante participation à 13 Organisé et son album JVLIVS II sorti en mars 2021, qui est désormais double disque de platine.

Aujourd'hui, SCH part en tournée dans les Zenith de France… Producteur : Olympia Production

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00

