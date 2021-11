SCH en Showcase au TNT Marmande, 5 novembre 2021, Marmande.

SCH en Showcase au TNT Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

2021-11-05 – 2021-11-05 Espace TNT 6 Avenue François Mitterand

Marmande 47200

EUR 20 20 Le TNT a le grand plaisir d’accueillir SCH pour un show explosif !!

Avec plus d’un milliard de vues sur Youtube et 32 singles d’or, on ne présente plus cet artiste marseillais numéro 1 partout.

Prépare toi à une dinguerie digne de ce nom !

