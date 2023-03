Loto, 1 avril 2023, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin . Loto Salle des fêtes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

2023-04-01 – 2023-04-01 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Haute-Saône . 2 EUR Loto organisé par le club de football AS TRAVES et animé par ARNAUD LOTO Plus de 3600€ de bons E.LECLERC à gagner ! Petite restauration faite maison et buvette sur place Réservation OBLIGATOIRE au 06 33 84 84 83 astraves70@gmail.com Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Autres Lieu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Adresse Salle des fêtes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Ville Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Departement Haute-Saône Tarif Lieu Ville Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Loto 2023-04-01 was last modified: by Loto Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 1 avril 2023 Haute-Saône salle des fêtes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône