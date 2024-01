Concert Echo Motiv Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 27 janvier 2024.

Concert Echo Motiv Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-27

Echo System vous propose une soirée à la découverte de groupes locaux avec cette soirée Echo Motiv et les groupes STILINE, NEVER TOO LATE et ASKEMANE.

Concert gratuit de chanson, punk et neo folk.

Z.A. l’Ecu Salle Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr



