Scènothèque : Souterrain-Blues, Peter Handke Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Scènothèque : Souterrain-Blues, Peter Handke Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit Dès 14 ans Sur inscription À l’occasion d’une répétition ouverte au public, la compagnie de théâtre le Corps à Paroles métamorphosera le rez-de-chaussée de la bibliothèque Goutte d’Or en rame de métro. Vous êtes dans un métro chargé

de « blues ». Celui, à n’en pas douter, des voyageurs/voyageuses, usé.es par le

travail et la vie. Et c’est ce blues que vient bousculer l’homme sauvage, personnage principal de la pièce, donnant une invitation

à sortir la tête du souterrain pour reprendre son souffle. Car finalement, du

souterrain à la tombe, il n’y a qu’un pas. Pour rester fidèle

à l’œuvre de Peter Handke, le metteur en scène, Sylvain Martin, a décidé de

transformer son plateau en rame de métro et son public en voyageurs. C’est donc

entre vous que l’acteur, William Astre, évoluera, vous apostrophant au rythme

des stations qui passent. La

répétition sera suivie d’un échange avec les artistes de la compagnie le Corps à Paroles. Une scènothèque, c’est quoi ? Ce format de scène ouverte, nommé scènothèque, s’inscrit dans le projet de la Bibliothèque Goutte d’Or d’ouvrir régulièrement ses locaux aux artistes.

Si vous souhaitez vous entraîner à jouer devant des spectateurs/ spectatrices, et échanger avec eux, contactez-nous pour en savoir davantage. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Le corps à paroles Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Goutte d'Or Adresse 2-4 rue Fleury Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Goutte d'Or Paris latitude longitude 48.8844630023858,2.35414199640701

Bibliothèque Goutte d'Or Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/