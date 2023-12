Scènothèque : Les bâtisseurs d’empire ou le Schmürz, Boris Vian Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 13 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit Dès 14 ans À l’occasion d’une répétition ouverte au public, venez découvrir la pièce de Boris Vian : Les bâtisseurs d’empire ou le Schmürz, interprétée par la compagnie de théâtre La bande à Godot. Poursuivie par un bruit inquiétant, une famille aisée se retrouve obligée de déménager d’étage en étage, traînant avec eux un être étrange, souffre-douleur de toute la maisonnée. Inspirée par l’ambiance burlesque de la dernière œuvre de Boris Vian, la bande à Godot vous propose de découvrir l’histoire de cette famille bourgeoise dont la vie se réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure de la pièce. La

répétition sera suivie d’un échange avec les artistes de la compagnie La bande à Godot. Une scènothèque, c’est quoi ? Ce format de scène ouverte, nommé scènothèque, s’inscrit dans le projet de la Bibliothèque Goutte d’Or d’ouvrir régulièrement ses locaux aux artistes.

Bibliothèque Goutte d'Or
2-4 rue Fleury
75018 Paris
Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744
+33153092310
bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

Heure : 16:00
Lieu Bibliothèque Goutte d'Or
Adresse 2-4 rue Fleury
Ville Paris
Code postal 75018

