Scènothèque : Familles sur table Bibliothèque Goutte d’Or Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 16h00 à 17h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Dès 14 ans, entrée libre.

À l’occasion d’une répétition ouverte au public, venez découvrir la pièce Familles sur table

Entre slam et théâtre, venez assister à une représentation de Familles sur table, texte et interprétation Virginie Seba et Aline Recoura : « Un festin de mots

durant lequel les figures familiales passent à table ; des souvenirs tendres et

gourmands aux relations toxiques et destructrices, père et mère sont dépecés

plumés et vidés, il n’y a plus qu’à déguster ! »

La

représentation sera suivie d’un échange avec les artistes de la compagnie les Déméninges.

En savoir plus : Slamchante.fr



Une scènothèque, c’est quoi ?

Ce format de scène ouverte, nommé scènothèque, s’inscrit dans le projet de la Bibliothèque Goutte d’Or d’ouvrir régulièrement ses locaux aux artistes.

Si vous souhaitez vous entraîner à jouer devant des spectateurs/ spectatrices, et échanger avec eux, contactez-nous pour en savoir davantage.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Sara Vigneron