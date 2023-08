Démonstration de cardage et filage de laine Scénomusée « La maison de la Toinette » et « La grange de Julien » Murat-le-Quaire, 16 septembre 2023, Murat-le-Quaire.

Démonstration de cardage et filage de laine 16 et 17 septembre Scénomusée « La maison de la Toinette » et « La grange de Julien » Démonstration et exposition : entrée libre. Visite du Scénomusée : entrée à tarif réduit -> https://groupes.virees-du-sancy.com/fr/tarifs/

Animation cardage et filage de laine de 14h à 18h : entrée libre

Exposition « Toinette fabrique ses vêtements » de 10h à 12h et de 14h à 18h : entrée libre

Au temps de Toinette (XIXème-début XXème siècle), chacun avait chez soi tout le nécessaire pour concevoir ses propres vêtements et autre linge. Dans cette exposition, vous découvrirez étape par étape, grâce aux outils exposés (broie à chanvre, cardeuse, rouet, machine à coudre et à tricoter…), les secrets des vêtements et matières de cette époque.

Visite du Scénomusée La Toinette et Julien de 10h à 12h et de 14h à 18h (entrée payante avec tarif réduit : tarif groupe au lieu du tarif individuel pour tous les visiteurs pendant le week-end des Journées du Patrimoine)

Scénomusée « La maison de la Toinette » et « La grange de Julien » Cour de la mairie 63150 Murat-le-Quaire Murat-le-Quaire 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 81 12 28 http://www.toinette.com https://www.facebook.com/maisontoinette Parking public gratuit

©Scénomusée La Toinette et Julien