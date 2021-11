Caen Caen Caen, Calvados Scénographie céleste Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Pendant toute la durée des vacances scolaires le public est invité à découvrir un spectacle magique place Saint-Sauveur. La Ville de Caen a confié à la société cherbourgeoise Atlantid la réalisation d’un spectacle d’illuminations de Noël pour les fêtes de fin d’année.

Une étoile scintillante de 4 mètres de hauteur illumine la place avec ses mille facettes. Des lasers colorés, une pluie de bulles géantes et des fontaines magiques complètent cette scénographie inédite. Le spectacle est programmé en boucle d’une heure avec un changement de temps forts tous les quarts d’heures (lasers / jets d’eau / bulles…). Le dernier quart d’heure : tous les éléments fonctionneront ensemble.

Chaque jour, les enfants peuvent déposer leurs vœux, une sélection est diffusée le lendemain par l’étoile géante.

