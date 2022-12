Archétypes Scénith Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Tarn

Archétypes Scénith, 13 janvier 2023, Le Sequestre. Archétypes Vendredi 13 janvier 2023, 20h00 Scénith

35/41€

Pour son quatrième show, Fabien Olicard vous propose un spectacle inédit alliant humour, science et mentalisme Scénith Parc des expositions, 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com Selon Fabien nous serions tous Mentaliste ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place de numéro 1 des mentalistes Français dans un spectacle très singulier…Le saviez-vous ? Fabien Olicard a emmené cette discipline dans les plus grandes salles, comme l’Olympia, le Zénith de Paris, ou encore la Seine Musicale. Il présente ici un spectacle complètement inédit alliant finement humour, science et mentalisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:00:00+01:00

2023-01-13T21:30:00+01:00

