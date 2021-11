Barbaste Barbaste 47230, Barbaste Scènes sur scène Barbaste Barbaste Catégories d’évènement: 47230

Barbaste

Scènes sur scène Barbaste, 6 novembre 2021, Barbaste. Scènes sur scène Barbaste

2021-11-06 – 2021-11-06

Le samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Mise en scène de Mike Alias. Entrée au chapeau. Pass sanitaire obligatoire. +33 5 62 29 39 92 Le Petit Théâtre d'Albret

Barbaste

