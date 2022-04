Scènes sans frontières – Festival de pratiques amateurs Salle Paul Fort, 7 mai 2022, Nantes.

2022-05-07 dans les salles Paul Fort et Pannonica

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Entrée libre, dans la mesure des places disponibles. dans les salles Paul Fort et Pannonica

Les artistes amateurs mis en lumière. “Scènes sans frontières” : Cet évènement a pour vocation de valoriser les pratiques artistiques amateurs nantaises. Il vise également la rencontre entre les talents, l’échange de pratiques et de compétences, rendus possibles par cette mise en lumière. Cette première édition est le point de lancement d’une dynamique à venir à l’échelle de tous les quartiers nantais.Le lien entre les gens est plus que jamais un rempart contre la morosité et l’isolement, et l’expression artistique en est un formidable outil. Programme :11h30 – Mise en bouche au Marché de Talensac et Danses Colombiennes. 14h :L’École des Cuivres – Florilège de l’OrphéonThéâtre d’improvisation – Première MancheCompagnie Coma Teatro – Laboratoires théâtraux en cinq générations15h :Compagnie L’Écume – “Mère et fils”, lecture musicaleEchanges – Le bien-être et les pratiques artistiquesCompagnie Moradi – “Voisinages”Théâtre d’improvisation – Seconde MancheThéâtre Enfant du Martray – Aperçu d’atelier16h30 :La Troupe Permanantes – Comédie musicaleThéâtre d’improvisation – Troisième Manche”Blue Tanuki” – Deux jeunes artistes à l’influence Rap”Jan Buh” – Concert aux influences Rock Jazz + Tout l’après-midi, exposition d’oeuvres peintes et dessinées d’artistes amateurs locaux. Organisé par l’Accoord Hauts-Pavés Saint-Félix

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000