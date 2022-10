Scènes partagées à Laon Laon, 3 avril 2023, Laon.

Scènes partagées à Laon

2023-04-03 20:00:00 – 2023-04-03

Ballet et cinéma en écho aux deux sextuors de Martinu et de Copland. Une pittoresque « Revue de cuisine » pour le premier et une évocation du film allemand « Der Kongress tanzt » pour le second. L’art du sextuor pour piano et quintette à vents porté à son sommet par Poulenc, à l’occasion du 60e anniversaire de sa mort.

Avec Catherine Cournot, pianiste soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France…

Au programme des œuvres : « Sextuor pour piano et quintette à vents » de Poulenc, « La Revue de Cuisine H. 161 » de Martinu, et le « Sextuor pour clarinette, piano et cordes » de Copland.

RV à l’auditorium du Conservatoire de musique du Pays de Laon à 20h ! (durée : 1h30)

