du vendredi 22 octobre au vendredi 24 juin 2022 à ESPACE CATALPA

SCENES OUVERTES Mensuelles ! (Slam, Danse, Chant, Poésie, Instrument, Performance …) Animé par Clotilde et Alexandra Chaque mois, profitez d’une occasion pour vous exprimer devant un public bienveillant et à l’écoute, de présenter votre art, vos arts, un bout de vous-même et/ou de vos recherches créatives, sur une scène ouverte, tellement ouverte que tout y est possible ! Danse, poésie, slam, théâtre, performances inclassables, improvisation, chant, musique… Pas de restrictions de format ni de contenu, si ce n’est de respecter les 5 minutes qui seront les vôtres. Inspiré des scènes ouvertes de slam, cet espace permet à qui le souhaite, dans la forme qu’il le souhaite, d’offrir au monde ses élans créatifs, d’oser performer, dire, montrer, partager, proposer, tester, expérimenter… et rappeler à qui l’oublie que nous avons tous des choses à dire et à recevoir. Une proposition d’Alexandra et Clotilde S’inscrire en arrivant si vous souhaitez participer. Vous êtes tout aussi bienvenu.e.s à profiter du spectacle en tant que public, sans participer. 10 Dates Vendredi de 19h à 22h : 2021 : 24 Septembre 22 octobre 26 novembre 10 Décembre 2022 : 28 janvier 25 Février 25 mars 29 avril 27 mai 24 juin – Entrée prix libre pour les adhérent(e)s ; – 2€ adhésion ponctuelle (jour) pour les non-adhérents. Plus d’infos : Clotilde Penet : 06 37 24 89 59 Alexandra Stagliano : 06 82 81 37 83

ESPACE CATALPA 27 rue des trois mages 13001 MARSEILLE Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

