Scènes ouvertes Henrichemont, samedi 23 mars 2024.

Scènes ouvertes Henrichemont Cher

Les Terres du Haut Berry proposent une scène ouverte à l’Espace Culturel Victor Hugo.

Si vous souhaitez passer un bon moment, n’hésitez plus et venez vous détendre à cette soirée placée sous le signe de l’humour et bonne humeur ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Rue Victor Hugo

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire culture@terresduhautberry.fr

L’événement Scènes ouvertes Henrichemont a été mis à jour le 2024-03-19 par OT BOURGES