Jeudi 24 février 2022 à 17h à l’Institut (durée : 2h) : Scène ouverte en relation avec la thématique des musiques improvisées et autres. Vendredi 25 février 2022 à 17h en salle Hardouineau, place de l’Etape (durée : 1h30) puis à 20h30 salle de l’Institut (2h) : Scènes ouvertes en relation avec la thématique du beat box et autres. Samedi 26 février 2022 à 14h à l’Institut (durée : 4h) : thématique libre Les musiciens souhaitant s’inscrire aux ateliers d’ensembles de saxophones et/ou aux scènes ouvertes sont invités à prendre contact avec l’association Musisax : [saxophonies.musisax@gmail.com](mailto:saxophonies.musisax@gmail.com)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

