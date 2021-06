Saint-Denis Gare Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Scènes Nomaades / Saint-Denis Saint-Ouen Gare Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Scènes Nomaades / Saint-Denis Saint-Ouen

Gare Saint-Denis, le samedi 3 juillet à 14:00

Gare Saint-Denis, le samedi 3 juillet à 14:00

On a envie d’avoir chaud sous le soleil du soir, d’écouter des concerts en pédalant et de se retrouver dehors dans les espaces bucoliques de la Seine-Saint-Denis. Heureusement, les Scènes Nomaades commencent bientôt ! ♡ Samedi 3 juillet, les Scènes Nomaades déambuleront entre le carnaval de Saint Denis, organisé par le 6B et la Block Party de Saint-Ouen avec l’association Ça bouge grave et Mains d’Œuvres. Programmation : ➜ CARNAVAL DE SAINT-DENIS Programmation à venir. ➜ BLOCK PARTY ARAGO Graff, Djs set, breakdance, tournois de basket, double-dutch, freestyle foot, showcases, barbecue etc. Une grosse ambiance hip-hop plane sur la ville de Saint-Ouen. ▪ ?? ???? ▪ ???????, ????????? ????? ????? ???? ???̈?? ??????? ▪ ??????? ▪ ??????? ▪ ?????

Entrée libre

Gare Saint-Denis 1 Place des Victimes du 17-Octobre-1961, 93200 Saint-Denis

