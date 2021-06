Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Scènes musicales du Laü: « 42 miles » Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Scènes musicales du Laü: « 42 miles » Pau, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Pau. Scènes musicales du Laü: « 42 miles » 2021-07-02 – 2021-07-02 MJC du Laü 81 Avenue du Loup

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau EUR 0 0 Groupe de reprises de rock progressif. Groupe de reprises de rock progressif. +33 5 59 14 15 00 Groupe de reprises de rock progressif. Groupe de reprises de rock progressif. MJC du Laü

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Pau Adresse MJC du Laü 81 Avenue du Loup Ville Pau lieuville 43.31514#-0.35483