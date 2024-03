Scènes musicales amateurs Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, samedi 6 avril 2024.

Scènes musicales amateurs Scène pop-rock avec le groupe Monako Samedi 6 avril, 16h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Tout public, Entrée libre, renseignements par mail

Erico à la batterie, Jef à la basse, Justin à la guitare et Mona au chant/guitare ont créé le groupe Monako il y a 3 ans. Au programme, compo et reprises pop rock : un set convivial et dansant

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.st-augustin@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite