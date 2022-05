Scènes Musicales Ackerman Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Scènes Musicales Ackerman, 20 mai 2022 18:30, Saumur. Scènes musicales ACKERMAN – Vendredi 20 mai à Saumur :

TRIO COCKTAIL en concert au cœur des Caves Ackerman

pour un accord « Musique & Vin » inédit ! Les Scènes Musicales sont de retour au sein de la Maison Ackerman pour la 5ème année consécutive. Chaque troisième vendredi du mois, de mai à août, la Maison Ackerman organise un concert apéritif au cœur même de ses caves monumentales ou dans son jardin : ambiance festive et conviviale garantie ! A l’honneur ce vendredi 20 mai, le groupe TRIO COCKTAIL ! Chloé au chant, Fred au clavier et Michael au saxophone reprennent les plus grands succès internationaux revisités sur des airs de jazz, swing, bossa, blues, soul ou encore cha-cha. Entre lounge groovy et rythmes entraînants, découvrez un univers musical varié, accompagné par la dégustation d’une cuvée dédiée de la Maison Ackerman pour des accords « Musique et Vin » inédits ! Une belle occasion pour se laisser aller au rythme de la musique, un verre de bulles à la main. Informations pratiques : Vendredi 20 mai. De 18h30 à 20h30. Caves Ackerman : 19 Rue Léopold Palustre à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Saumur Entrée 6€/personne avec une flûte de fines bulles offerte Gratuit pour les moins de 14 ans Renseignements au 02 41 53 03 21

Réservation obligatoire : www.laroutedesvinsdeloire.fr

Détails Heure : 18:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Site : www.laroutedesvinsdeloire.fr Autres Lieu caves Ackerman Adresse 19 rue Léopold Palustre Ville Saumur Organisateur Ackerman Tarif 6€ - gratuit pour les moins de 14 ans Departement 49

