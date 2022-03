Scènes étranges dans la mine d’or Le Carreau du Temple, 3 avril 2022, Paris.

D’après une peinture murale de l’Égypte antique représentant trois jongleuses de balles, Elsa Guérin tresse un poétique canevas de corps jonglant et dansant, frayant un chemin très personnel entre documentaire et récit intime.

Avec une conscience aiguë du corps dans son rapport à l’espace et au temps, Elsa Guérin développe une écriture du jonglage et du cirque minimaliste et sensible, à la lisière d’autres arts. Prenant sa source dans les pratiques muettes du jonglage, puisant aux racines du geste jonglé et de ses similarités avec d’autres pratiques physiques – danse, sport, yoga -, l’artiste esquisse avec ce trio une archéologie de la représentation du corps, en particulier du corps féminin. La pièce se nourrit et parle aussi d’une archéologie plus intime, du souvenir personnel et des survivances du passé dans l’acte de création.

Avec un récit en voix off qui se superpose à l’acte physique, la pièce joue des coïncidences ou des désynchronisations entre ce qui est vu et ce qui est dit, mettant en lumière la perception trouble du souvenir et célébrant la joyeuse et onirique confusion entre réel et imaginaire. À la poursuite de la métaphore du drame humain, Elsa Guérin actualise ici le potentiel chorégraphique et dramatique du jonglage en l’articulant au rapport des corps entre eux et avec les objets, ainsi qu’à la beauté du geste, tout simplement.

En partenariat avec la Maison des Jonglages, scène conventionnée Jonglages à La Courneuve, dans le cadre de la 15e édition du festival Rencontre des Jonglages

La Maison des Jonglages

La Maison des Jonglages soutient les formes jonglées de la création contemporaine, notamment par le biais de résidences de création, et œuvre à en faire découvrir la richesse auprès de tous les publics.

Chorégraphie, mise en scène et texte : Elsa Guérin | Interprétation : Kate Boschetti, Sarah Bourhis, Mathilde Robin | Collaboration à la dramaturgie : Delphine Lanson | Arrangements sonores : Sylvain Perruche | Lumière : Grégoire Plancher | Costumes : en coursProduction : Studio Phantôm | Coproduction : Le Sirque Pôle national cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine, La Verrerie Pôle national cirque d’Alès Occitanie, La Cascade Pôle national cirque de Bourg St Andéol Auvergne Rhône-Alpes, L’Agora Pôle national cirque de Boulazac Nouvelle Aquitaine, La Maison des Jonglages scène conventionnée La Courneuve, Théâtre d’Aurillac scène conventionnée, Théâtre des Bords de Scènes à Juvisy, l’Avant-Scène scène conventionnée à Cognac, OARA MÉCA à Bordeaux | Résidences : Le Sirque PNC de Nexon Nouvelle-Aquitaine, La Verrerie PNC d’Alès Occitanie, La Cascade PNC de Bourg St Andéol Auvergne Rhône-Alpes, L’Agora Pôle national cirque de Boulazac Nouvelle-Aquitaine L’A4 à St Jean d’Angély (résidence rémunérée OARA), l’Avant-Scène scène conventionnée à Cognac, Théâtre ONYX scène conventionnée à St Herblain, OARA MÉCA à Bordeaux, La Maison des Jonglages scène conventionnée La Courneuve (accueil labo pré-audition 2019) | Soutien : Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet)

