Scènes en ville Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Scènes en ville Pau, 13 juillet 2022, Pau. Scènes en ville

Centre-Ville de Pau Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques Place Royale Centre-Ville de Pau

2022-07-13 – 2022-08-31

Place Royale Centre-Ville de Pau

Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Laissez-vous surprendre ! Au détour d’un jardin, d’un parc, à l’ombre d’une place… Au pied d’un arbre, aux abords d’une terrasse… Pendant tout l’été, 35 spectacles en plein air vous attendent !

Autour de grands standards revisités et dans un spectacle théâtralisé et participatif, ce duo partage avec le spectateur leur rencontre, leur amour. Mais à n’en pas douter, ces situations évoquent des moments de vie dans lesquels chacun pourra s’identifier avec émotions. Rejoignez-nous dans le Parc de la Villa Ridgway, sur le site de Pau’s détente. Laissez-vous surprendre ! Au détour d’un jardin, d’un parc, à l’ombre d’une place… Au pied d’un arbre, aux abords d’une terrasse… Pendant tout l’été, 35 spectacles en plein air vous attendent !

Autour de grands standards revisités et dans un spectacle théâtralisé et participatif, ce duo partage avec le spectateur leur rencontre, leur amour. Mais à n’en pas douter, ces situations évoquent des moments de vie dans lesquels chacun pourra s’identifier avec émotions. Rejoignez-nous dans le Parc de la Villa Ridgway, sur le site de Pau’s détente. +33 5 59 27 27 08 Laissez-vous surprendre ! Au détour d’un jardin, d’un parc, à l’ombre d’une place… Au pied d’un arbre, aux abords d’une terrasse… Pendant tout l’été, 35 spectacles en plein air vous attendent !

Autour de grands standards revisités et dans un spectacle théâtralisé et participatif, ce duo partage avec le spectateur leur rencontre, leur amour. Mais à n’en pas douter, ces situations évoquent des moments de vie dans lesquels chacun pourra s’identifier avec émotions. Rejoignez-nous dans le Parc de la Villa Ridgway, sur le site de Pau’s détente. Ville de Pau

Place Royale Centre-Ville de Pau Pau

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Pau Pyrénées-Atlantiques Place Royale Centre-Ville de Pau Ville Pau lieuville Place Royale Centre-Ville de Pau Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Scènes en ville Pau 2022-07-13 was last modified: by Scènes en ville Pau Pau 13 juillet 2022 Centre-Ville de Pau Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques