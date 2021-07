Blâmont Blâmont Blâmont, Meurthe-et-Moselle SCÈNES EN SELLE – SPECTACLE ‘ANE QUE TAL?’ Blâmont Blâmont Catégories d’évènement: Blâmont

Blâmont Meurthe-et-Moselle Blâmont Venez voir le spectacle « Âne qué tal ? » de la Cie Donkey Circus avec Stéphane Laisné et ses deux ânes Etoile et Ontias, accompagnés par la mule Esperanza des anges ! Un récit burlesque et une représentation de cirque à l’ancienne avec de « véritables numéros d’animaux sauvages ». Ici, il est question de tours, facéties et routines appris par jeu, plutôt qu’un vrai dressage. Tout est prétexte à l’humour et l’improvisation ! rencontresequestres@hotmail.fr +33 3 83 76 28 28 Equi@art Concept dernière mise à jour : 2021-07-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

