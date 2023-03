SCÈNES EN SELLE Place Léopold et centre-vile Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

2023-08-17 – 2023-08-20

Meurthe-et-Moselle Scènes en selle sera de retour à Lunéville pour sa 4ème édition, du 17 au 20 août 2023. Infos à venir prochainement ! rencontresequestres@hotmail.fr +33 6 07 13 27 09 https://luneville.fr/%C3%A9v%C3%A8nements/scenes-en-selle-2/ Ville de Lunéville

