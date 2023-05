Scènes en résistance : carte blanche au label ukrainien Standard Deviation La Gaîté Lyrique, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Live AV, concerts, DJ sets, projections et rencontres.

Pour la Nuit Blanche, la Gaîté Lyrique invite le label de musique électronique ukrainien Standard Deviation pour une série de concerts et de performances audiovisuelles. Entre techno, ambient et IDM, c’est l’occasion de mettre en avant cette scène underground engagée qui s’illustre par son bouillonnement et sa résilience face à la situation en Ukraine, et de célébrer ses liens avec ses voisins européens. Cette soirée s’inscrit dans la volonté de la Gaîté Lyrique de mettre en lumière, chaque année, une nouvelle scène en résistance – une scène qui lutte pour sa liberté et son indépendance, une scène qui prend des risques pour se faire le porte-voix d’une société en perte de repères.

Standard Deviation est un label de musique et une plateforme de création pluridisciplinaire créée en septembre 2020 à Kyiv. En lien étroit avec le club K41, il organise des événements d’envergure internationale qui ont contribué à faire rayonner la scène artistique ukrainienne au-delà de ses frontières. À ce jour, le label a produit treize albums de musique électronique, des créations en ligne, des publications et des installations artistiques.

Avec le commissariat de : Standard Déviation

Programme

Standard Deviation x Remote Control pres. “RIDNE »

16 h 30-17 h 30

Projection – Auditorium

Standard Deviation x Remote Control nous invite à découvrir leur projet commun « RIDNE » (Рідне, qui signifie “natif”/« cher » en ukrainien), une série de vidéos tournées au cours des semaines qui ont suivi l’invasion russe dans différents lieux d’Ukraine. Chaque film, tourné à la première personne, s’accompagne d’une bande sonore créée par des artistes qui entretiennent tous et toutes un lien émotionnel avec les lieux présentés, que ce soit leur ville natale, un lieu de refuge ou un lieu symbolique en rapport avec leur expérience de la guerre. Par exemple, à Kyiv, tofudj marche dans l’obscurité fantomatique d’une ville plongée dans le noir suite aux bombardements russes, tandis que Diana Azzuz met en musique des scènes à la frontière avec la Pologne, évoquant ses propres expériences de fuite.

Au-delà du tokenisme : comment promouvoir une vraie politique d’inclusivité dans le paysage musical underground ?

17 h 30-18 h 30

Rencontre – Auditorium

En présence de :

L’équipe du label ukrainien Standard Deviation,

Undo Despot, artiste,

Benoît Rousseau, directeur musiques et danses (La Gaîté Lyrique)

Modérée par Mariana Berezovska (Rybachka/Borshch Magazine)

Undo Despot (Live AV) + Rybachka présente Diana Azzuz et Nazanin Noori (Live AV) + Katarina Gryvul (Live AV) + Heith feat. Declino (Live AV)+ Timothée Joly + Groupe (Live) + Broodoo Ramses

19h-1h

Concerts, live AV et DJ sets – Grande salle

Undo Despot est une artiste audiovisuelle expérimentale originaire d’Odessa, en Ukraine. Sa pratique musicale se concentre sur la combinaison d’influences visuelles et musicales déconstruites, associées à des techniques académiques. Elle est surtout connue en tant qu’artiste live, qui combine diverses influences de genres musicaux.

Rybachka est une initiative de Mariana Berezovska, éditrice du magazine Borshch. Elle rassemble ici des artistes de différents horizons pour sensibiliser aux conséquences sous-jacentes de la guerre et des conflits violents et rechercher des moyens de guérison à travers la création. En résulte la création d’un live audiovisuel par l’artiste Diana Azzuz, d’origine syro-ukrainienne, accompagnée de la musicienne et artiste iranienne Nazanin Noori. Dans cette collaboration, les artistes transcendent la peur et le choc en créant de nouvelles connexions entre différents lieux et expériences.

Nazanin Noori est une artiste qui vit et travaille à Berlin. Son travail oscille entre l’art sonore, la performance et l’installation. Elle puise dans sa formation pluridisciplinaire, entre cinéma, théâtre et histoire des médias pour aborder un travail artistique qui mêle création sonore, recherche plastique et travail du texte et de la poésie. Sa musique témoigne de son vécu personnel, chargé d’histoires et de récits traumatiques, teintée de mélodies plus légères et atmosphériques entre sonorités ambient et doom electronic.

Diana Azzuz est une artiste et DJ d’origine ukrainienne et syrienne, née en Ukraine et actuellement basée à Berlin. Entre musique, composition et création visuelle générée par ordinateur, elle travaille sur la question du temps présent à travers sa pratique. Ses créations sont imprégnées de mélancolie, et abordent le sentiment d’éloignement ou de déracinement, lié aux transformations politiques, sociales et culturelles de notre temps.

Katarina Gryvul est une compositrice, artiste sonore, productrice et violoniste d’origine ukrainienne. Elle travaille sur une diversité de tonalités et de textures sonores, et passe volontiers de la musique classique à des formes plus électroniques.

Heith est le pseudonyme de Daniele Guerrini, artiste et musicien basé à Milan. Il explore un champ de paysages sonores éclectique allant de la rave à l’ambient et l’électroacoustique, tout en jouant avec les codes de la musique folklorique et ritualiste. Il compose, en parallèle, des installations sonores et des performances live.

Declino est un duo d’artistes visuels fondé par le designer de jeux GVN908 et l’architecte Andrea Belosi, travaillant sur des environnements générés par ordinateur.

Timothée Joly est incontrôlable, radical, intense. Avec sa voix haut perchée et ses guitares saturées, il nous plonge ici dans le pop-rock le plus pur, comme une jouvence face au désarroi de l’époque.

Broodoo Ramses est un artiste, DJ et producteur basé à Paris. Son approche musicale éclectique allie musique de club, pop et identités queer et racisée. Il passe des soirées underground à la fashion week, et a sa propre émission de radio sur Rinse.

