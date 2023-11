La Langue des Cygnes Scènes du Jura / Scène Nationale Lons-le-Saunier, 9 novembre 2023, Lons-le-Saunier.

La Langue des Cygnes 9 et 10 novembre Scènes du Jura / Scène Nationale Entrées payantes

Andy Scott Ngoua, chorégraphe, et Laurie Cannac, marionnettiste ont fusionné leurs arts pour raconter leurs doutes de vilains petits canards métamorphosés en rêves de cygnes. Partageant la scène avec Adri Sergent, multi-instrumentiste, ils se sont associés pour la création de ce spectacle avec Karine Feuillebois, conteuse sourde, ainsi que plusieurs autres artistes sourds qui ont collaboré à l’écriture, et le cinéaste Fabien Guillermot. Andy Scott Ngoua danse avec leurs présences volatiles sous forme d’images projetées, de marionnettes de corps et de langue des signes. La marionnettiste Laurie Cannac et lui présentent ici une interprétation onirique du Vilain Petit Canard d’Andersen, aux confins du monde des sourds et de celui des entendants.

LE MONDE

De ce mélange de discipline naît un spectacle d’une grande poésie, quasiment sans paroles, fondé uniquement sur la puissance des images et l’expressivité des corps.[…]

La marionnettiste et metteuse en scène, qui tire dans l’ombre les fils de l’histoire, […] rejoint son complice de création, Andy Scott Ngoua, pour un virtuose numéro de danse et marionnette.

FOGGY’S DELIGHT

Simple dans son propos, évident dans sa forme, le spectacle de Laurie Cannac va emporter ceux qui le regarderont dans une autre dimension, un monde parallèle de rêve, de beauté et de poésie… et contribuer à faire comprendre à ceux qui l’ignoraient encore que, désormais, le théâtre de marionnettes a gagné ses galons d’art à part entière, qui peut, dès lors, produire de grandes œuvres qui gagneront à être vues et revues autant que des spectacles de danse ou ballet.

TOUTE LA CULTURE

On ne saurait plus dire […] si cela tient davantage de la danse ou de la marionnette. C’est le sens de toute l’écriture scénique de ce spectacle, que de réussir à mélanger les différents langages, dans une harmonie et une fluidité qui les lie dans un tout qui dépasse la somme de ses parties.

SUR LES PLANCHES

Laurie Cannac a créé un objet théâtral sublime où l’humanité rencontre la poésie. Ce spectacle contient dans son ADN une assise philosophique s’appliquant à chacun d’entre nous.

TRANSFUGE

La Compagnie Graine de Vie compose un spectacle délicat et inspiré, empruntant autant à la danse, qu’à la Langue des signes, pour réinventer le conte. […] La Langue des Cygnes se veut un rêve aux confins du monde des malentendants, et du nôtre.

ZONE CRITIQUE

Et la magie opère. Seulement, au lieu d’une fascination aveugle pour la parole divine d’un conteur […], c’est au conte de porter la tradition orale dans l’expressivité d’une langue – qu’à ma grande surprise – je comprends sans la connaître […]. La parole-geste, plus que jamais performative, fait alors naître la féerie.[…] Un voyage initiatique qui mêle danse, marionnette et musique dans fusion poétique envoûtante.

ARTEFAKE

Ici, c’est une sorte de savante composition de théâtre d’ombres, image vidéo, hip hop, danse contemporaine occidentale et africaine, musique d’Adri Sergent […] et de Kôba Building, mais aussi et surtout de marionnettes comme on voit rarement.

DISTRIBUTION: Laurie Cannac , Mise en scène, marionnettes et interprétation / Andy Scott Ngoua , Chorégraphie et interprétation / Musique originale live: Adri Sergent / Ecriture et interprétation rap :Kôba Building / Création lumière et régie : Sébastien Choriol / Jeu en langue des signes française projeté : Karine Feuillebois / Co-écriture du texte en langue des signes française : Igor Casas / Collaboration à l’écriture LSF et direction d’acteur : Simon Attia / Vidéo : Fabien Guillermont / Costumieres: Manon Surat et Nelle Bosson / Stagiaires Interprètes LSF : Anouchka Razzano & Félix Bianciotto /Aide à la construction : Irene Lentini / Son: Francois Olivier

UNE PRODUCTION DE la Compagnie Graine de Vie coproduite par: Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette, Les Scènes du Jura – Scène nationale, Communauté d’Agglomération Pays Basque , L’Agora, Association culturelle – Billère. Et soutenue dans le cadre du dispositif jeune public «Collectif Instant’T ».

AVEC LE SOUTIEN DE : la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil Département du Doubs, la Ville de Besançon.

ET LE SOUTIEN A LA RESIDENCE DE: La Minoterie-Pôle de création jeune public et d’éducation artistique – Dijon(21), Le Lieu, soutenu par la Cie Florence Lavaud – Chantier Théâtre, Le Strapontin, scène de territoire de Bretagne pour les arts du récit , Théâtre Halle Roublot, le Théâtre des 4 Saisons – Scène Conventionnée d’intérêt national « Art et Création » de la Ville de Gradignan, l’ECLA, Saint-Vallier (71) ,Mi-Scène, L’Artdam en Bourgogne Franche-Comté, et le Département du Doubs.

Ce spectacle a bénéficié d’un accompagnement artistique et linguistique à la création de la part d’IVT – International Visual Theatre ».

Scènes du Jura / Scène Nationale Lons le Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.scenesdujura.com/la-langue-des-cygnes-danse-musique-marionnette-laurie-cannac-andy-scott-ngoua »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T10:00:00+01:00 – 2023-11-09T11:00:00+01:00

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T20:30:00+01:00

Danse Marionnette