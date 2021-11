Scènes du Jura – “Comme un bol d’air…” Fay-en-Montagne, 21 mai 2022, Fay-en-Montagne.

Scènes du Jura – “Comme un bol d’air…” Fay-en-Montagne

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21

Fay-en-Montagne 39800 Fay-en-Montagne

EUR 18 22 ARTS DE LA RUE. Rendez-vous le samedi 21 mai à 15h00, au coeur du village.

Quoi de plus commun…

C’est l’envie d’investir un espace naturel du Jura ou un village différent chaque année afin d’y lâcher prise. Cette édition s’imagine à Fay-en-Montagne.

L’occasion de faire une halte à contre-courant du monde qui s’affaire : libre à chacun de trouver sa posture, son attitude, sa position dans l’espace. Comme un bol d’air : c’est le temps de s’émerveiller !

Quoi de plus commun dans nos contrées jurassiennes qu’un petit village de quatre-vingt onze âmes.

Quoi de plus commun que les habitantes et habitants qui l’ habitent.

Quoi de plus commun…

Mais…

Si on vous dit que, l’espace d’un jour, ce village peut devenir un écrin magique pour raconter une grande histoire,

Si on vous dit qu’artistes et habitants vont y réfléchir ensemble…

Si on vous dit que l’on a envie d’un repas avec vous car manger ensemble c’est faire groupe.

Si on vous dit que l’animalité nous intéresse au plus haut point, car c’est mystérieux,

Que cette mémoire ancestrale de l’animal homme, de l’animal femme est ancrée dans nos cellules et que l’on rêve de la raviver, comme on ravive un feu.

Qu’il y aura des surprises et des rebondissements.

De vrais spectacles, de vrais faux spectacles.

Et qu’au final, cela soit l’humanité que l’on célèbre.

Imaginez non pas une journée de spectacles, mais un spectacle d’une journée.

Imaginez que vous n’êtes pas spectateur, mais spec-acteur, l’acteur de votre propre spectacle.

Imaginez, vous plonger vers l’inconnu avec l’assurance que tout se passera au mieux, puisque nous serons là pour vous accueillir, vous guider, et on l’espère faire briller vos yeux.

Prévoyez votre après-midi, votre soirée ou peut-être votre nuit ?

Spectacle en extérieur.

contact@scenesdujura.com +33 3 84 86 03 03

Fay-en-Montagne

