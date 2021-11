Scènes du Jura – “Claire Diterzi” Poligny, 24 mars 2022, Poligny.

Scènes du Jura – “Claire Diterzi” Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny

2022-03-24 20:30:00 – 2022-03-24 21:30:00 Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre

Poligny 39800

EUR 9 15 CONCERT A TABLE. Rendez-vous le jeudi 24 mars 2022 à 20h30, salle des fêtes de Poligny.

Sur une table, un métronome, des clochettes, un clavier, des objets du quotidien qui petit à petit rejoindront un concert acoustique original et dépouillé, et qui vous révélera l’essentiel : le plaisir d’être là, maintenant, baigné dans les arômes exquis de la musique.

Chanteuse et guitariste bien connue de la scène française, Claire Diterzi veut déconstruire sa propre musique, le rock, considérée comme spectaculaire, forte et virile. Pour l’aider, elle a convié le percussionniste Stéphane Garin, sorte de professeur Tournesol de la musique contemporaine. Dans un moment poétique et aérien, volontairement frugal, sans ampli, sans micro ni électricité, le duo acoustique se fait face pour déguster le répertoire musical de Claire Diterzi, et nous montrer, en délicatesse et en créativité, ce qui fait la véritable force d’une composition chantée et de sa mélodie. Car la chanson, avant d’être un tumulte harmonieux de sons et de paroles, c’est avant tout un véhicule pour le récit de nos émotions, une occasion de partager de l’intérieur les échos du monde extérieur. Hors du temps et de l’espace, sorte de performance joyeuse et amicale, cet objet musical non identifié nous mporte dans une ribambelle d’ambiances délicieuses qui se savourent comme des entremets.

contact@scenesdujura.com +33 3 84 86 03 03 https://www.scenesdujura.com/claire-diterzi-musique,spectacle-230.htm

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny

