Scènes du Haut-Doubs – Aladin Pontarlier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Scènes du Haut-Doubs – Aladin Pontarlier, 25 janvier 2023, Pontarlier . Scènes du Haut-Doubs – Aladin Théâtre Bernard Blier – Salle Jean Renoir Pontarlier Doubs

2023-01-25 – 2023-01-25 Pontarlier

Doubs Proposé par la Ville de Pontarlier.

Pour conquérir la princesse Jasmine, notre héros saura faire preuve de bravoure, de ruse et de courage pour déjouer les pièges du terrible Jaffar…

Billetterie en ligne ou sur place. culture@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 81 51 http://www.ville-pontarlier.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2023-01-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Théâtre Bernard Blier - Salle Jean Renoir Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Scènes du Haut-Doubs – Aladin Pontarlier 2023-01-25 was last modified: by Scènes du Haut-Doubs – Aladin Pontarlier Pontarlier 25 janvier 2023 Doubs Pontarlier Théâtre Bernard Blier - Salle Jean Renoir Pontarlier Doubs

Pontarlier Doubs