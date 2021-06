Scènes du 6, le festival des arts vivants #2 Le 6b, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Denis.

Scènes du 6, le festival des arts vivants #2

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à Le 6b

Scènes du 6, le festival des arts vivants du 6b revient en juin 2021 pour sa deuxième édition ! Le festival Scènes du 6 #2 réunit une quinzaine de compagnies et musicien·ne·s du 6b et une compagnie invitée, résidente d’un autre lieu culturel dionysien. La programmation s’articule autour d’une quarantaine de spectacles où s’entrecroisent danse contemporaine, performance, théâtre, musique live, dj sets, jeune public, installation, etc. Le festival propose en outre des temps forts et des espaces de dialogue entre artistes et public. ▬▬▬▬▬ PROGRAMME ▬▬▬▬▬▬ Vendredi 4 juin – 17h – 18h : Eloquentia – Démonstration de l’art oratoire (jeune public) – 17h – 18h : «Amie d’enfance» de la Communauté Inavouable – Théâtre et musique – 18h – 19h : « Autre côté de l’eau Onirisme haïtien » de Jackson Thélémaque – Musique et textes – 19h – 19h50 : «t a n z» de Mathilde Rambourg-Schepens – Musique et performance – 19h – 20h : « 100 mots pour une danse » de Mille Plateaux Associés – Danse – 19h – 20h50 : La Jamerie – Musique Samedi 5 juin – 11h – 11h45 : « On se voit demain » de La compagnie La Pépite – Théâtre (jeune public) – 12h – 12h30 : «Hassiba» de la Compagnie MaedesRosiers – Théâtre (jeune public) – 13h – 14h : «Passerelles» de la Compagnie du manège – Spectacle de contes – 14h – 15h45 : «SUTUMSUJTUTU» de Mathilde Rambourg-Schepens – Mix vinyles – 14h30 – 15h : « 1 mètre carré performance » de Betty Meissonnier et Erwan Peyre – Théâtre et performance – 16h – 17h : «Amie d’enfance» de la Communauté Inavouable – Théâtre et musique – 16h – 17h : CHICHIRAMA – Concert – 17h15 – 19h15 : Madame Sans-Gêne – Dj set – 17h30 – 18h15 : « Voies de faits voix de femmes » de la compagnie La Pépite – Théâtre et chant – 18h15 – 19h15 : « Ne faites pas la moue » de Mille Plateaux Associés – Conférnece dansée – 19h15 – 19h20 : Entracte avec une démo de danse electro par Miel et la compagnie Mazelfreten – Danse – 19h30 – 20h45 : C’est pas grave – Concert Dimanche 6 juin – 11h – 11h40 : « À l’eau Léa » de la Compagnie des Papillons dans le ventre – Théâtre (jeune public) – 12h – 14h : Scène ouverte – 13h30 – 14h : «Haut et fort» de Mille Plateaux Associés – Danse – 14h – 14h30 : « L’Happening collectif Eco Mams » de l’association Déchets d’Arts – Théâtre (jeune public) – 14h45 – 15h15 : «Aïe Punaises » de l’association Déchets d’Arts – Théâtre (jeune public) – 15h – 16h : «Amie d’enfance» de la Communauté Inavouable – Théâtre – 16h – 16h45 : «Courageuses» de la compagnie La Pépite – Conte (jeune public) – 16h – 17h : « 100 mots pour une danse » de Mille Plateaux Associés – Danse – 16h30 – 17h : « 1 mètre carré performance » de Betty Meissonnier et Erwan Peyre – Théâtre et performance – 17h – 17h30 : «Fille de militaire» de la Communauté Inavouable – Théâtre et musique – 17h45 – 18h20 : «Chicago-reconstitution» de la Communauté Inavouable – Théâtre et musique – 18h30 – 19h30 : «AOY» du Collectif w.o.r.k – Théâtre, danse et performance – 19h – 19h20 : Albin Porcherel et Makingson Nespoulos – Concert – 19h40 – 20h40 : Aurore Sund – Concert Pour plus d’informations sur les spectacles, n’hésitez pas à télécharger le dossier de presse : [http://bit.ly/DPscenesdu6](http://bit.ly/DPscenesdu6) Visuel de Betty Meissonnier

5€ par jour / 2,5€ pour -12 ans. Pass 3 jours : 12 € / 7€ pour -12 ans

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Le 6b 6-10 quai de seine Saint-Denis Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T17:00:00 2021-07-02T20:30:00;2021-07-03T11:00:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T20:30:00