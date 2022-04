Scènes du 6, Festival d’Arts Vivants #3 Le 6b, 10 juin 2022, SAINT-DENIS.

Du vendredi 10 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

. payant PASS 1 JOUR : 5€ / 2,5€ pour les -12 ans et les habitant·es de Saint-Denis PASS 3 JOURS : 12€ / 7€ pour les -12 ans et les habitant·es de Saint-Denis

Scènes du 6, le festival d’arts vivants du 6b revient pour sa 3e édition ! Le festival Scènes du 6 réunit une quinzaine de compagnies et musicien·ne·s du 6b et d’ailleurs.

La programmation s’articule autour d’une quarantaine de spectacles où s’entrecroisent danse contemporaine, performance, théâtre, musique live, dj sets, jeune public, installations…. Le festival propose aussi des ateliers participatifs et des espaces de dialogue entre artistes et public.

ATTENTION certaines représentations ont lieu au théâtre Jean Vilar, sur l’Île-Saint Denis, à quelques minutes à pieds du 6b.

Vendredi 10 juin :

10:00 > 10:35 – Au lit Yéti ! – Théâtre

14:30 > 15:15 – Le CO2 et nous – Conte Familial

19:00 > 19:45 – Le dernier cabaret – Théâtre

19:00 > 19:45 – Pied de Nez – Théâtre visuel

19:30 > 20:00 – 1 mètre carré #2 – Performance

19:45 > 21:15 – Papa Selecta – Musique

20:00 > 20:17 – El Ritmo de Cuadecuc – Performance

20:30 > 20:50 et 21:00 > 21:20 – La Casa – Performance

21:30 > 22:00 – Plus à l’ouest que toi – Musique

22:00 > 00:00 – Madame Sans Gène – Musique

Samedi 11 juin :

11:00 > 12:00 – L’ombre de chacun – Théâtre

15:00 > 16:00 – La disparition – Performance chorégraphique

15:30 > 17:30 – Le cabaret mobile – Conte en déambulation

16:15 > 17:00 – Au lit Yéti ! – Théâtre

17:00 > 17:50 – Les indécis – C’est quoi la majorité ?

17:30 > 19:00 – Scène ouverte aux artistes – Projet participatif

17:30 > 17:50 et 18:00 > 18:20 – La Casa – Performance

18:30 > 19:20 – Les indécis, Cabaret statistique – TTT – Théâtre

19:00 > 19:30 – Nos temps suspendus – Performance / Danse

19:00 > 20:30 – Sutumsujtutu – Musique

20:00 > 20:30 – Chasseuse de l’âme humaine – Théâtre / Atelier

20:30 > 21:00 – Gentle Death – Performance

21:00 > 22:00 – C’est Pas Grave – Musique

22:15 > 23:30 – Soxo – Musique

23:30 > 01:00 – Madame Sans Gène – Musique

Dimanche 12 juin :

15:00 > 17:00 – Le cabaret mobile – Conte en déambulation

15:30 > 16:30 – Papiers volés – Théâtre et danse

17:15 > 18:00 – One Show Woman – Stand-Up

17:30 > 18:30 – Ne faites pas la moue #2 – Perf chorégraphique

17:30 > 18:30 – Le CO2 et nous – Conte Familial

18:00 > 18:45 – Le dernier cabaret – Théâtre

19:00 > 20:30 – Aurore Sund – Musique

19:30 > 20:20 – Het Lam Gods – Danse / Théâtre

20:30 > 21:30 – Buen Rostro – Musique

21:30 > 22:30 – Hair Mayonnaise – Musique

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place

Albin Porcherel, Lise Lépinay Scènes du 6