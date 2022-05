Scènes d’été : The ‘O’City Vipers en concert (groupe bordelais de jazz) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau Gironde Lacanau The ‘O’City Vipers s’inspirent des enregistrements de groupes de “Hot Jazz” de la fin des années 20 au début des années 30.

