Scènes d’été – Louise Weber à Saint André Saint-André-de-Cubzac, 8 juillet 2022, Saint-André-de-Cubzac.

Parc du Château Robillard Rue Robillard Saint-André-de-Cubzac Gironde Rue Robillard Parc du Château Robillard

2022-07-08 – 2022-07-08

EUR A l’occasion des scènes d’été, venez découvrir l’artiste Louise Weber. Autrice, compositrice et interprète, elle vous fera découvrir son univers musical à travers une écriture colorée et texturée. Accompagnée de son ukulélé Elvis et de ses deux acolytes, Félix Lacoste et Simon Renault, Louise Weber revendique une musique ukulélante, artisanale et dansante.

+33 5 64 10 06 30

Thierry Tournade

