Scènes d'été 2021-08-10 – 2021-08-10

Champagnole Jura Place de la Mairie à 20h

– 9 juillet : Larsen Lapin

– 16 juillet : CRYPT Tribut to AC/DC

– 20 juillet : Scène d’été

– 23 juillet : Barnac Blues Band

– 27 juillet : Transat Irish Trad

– 30 juillet : çATTACH

– 6 août : Benoit CHABOD

– 13 août : Blues TV

– 20 août : MANAGUA

– 24 août : GLIZ Place Pierre Marion à 20h

– 3 août : MARZYKOS Place Emonin à 20h

– Orchestre Pier’Maria Rue des Champs Sarrazins à 20h

– 17 août : Tricard à L.A +33 3 84 52 20 55 Place de la Mairie à 20h

