Colmar Haut-Rhin Lundi 19 juillet : soirée folk

Nina Campani, jeune artiste colmarienne aux sonorités pop folk.

le trio Slow Yrysh Thyunes poursuivra la soirée avec sa musique celtique festive. Mardi 20 juillet : soirée chanson française

