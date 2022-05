Scènes d’été : Amany WAY (Blues Comorien, rock de l’Océan Indien), 27 juillet 2022, .

Scènes d’été : Amany WAY (Blues Comorien, rock de l’Océan Indien)

2022-07-27 – 2022-07-27

“Amany Way explore les chemins du cœur et enchante, berce et réveille…” Actualité musique.

Avec son nouvel album Amany Way, Eliasse nous cueille d’abord par la douceur d’une voix. Nous sommes en pays Comorien et dans son archipel.

“Amany Way explore les chemins du cœur et enchante, berce et réveille…” Actualité musique.

Avec son nouvel album Amany Way, Eliasse nous cueille d’abord par la douceur d’une voix. Nous sommes en pays Comorien et dans son archipel.

“Amany Way explore les chemins du cœur et enchante, berce et réveille…” Actualité musique.

Avec son nouvel album Amany Way, Eliasse nous cueille d’abord par la douceur d’une voix. Nous sommes en pays Comorien et dans son archipel.

dernière mise à jour : 2022-05-02 par