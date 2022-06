Scènes d’été à Pessac-sur-Dordogne Pessac-sur-Dordogne, 23 juillet 2022, Pessac-sur-Dordogne.

Scènes d’été à Pessac-sur-Dordogne Pessac-sur-Dordogne

2022-07-23 – 2022-07-23

Pessac-sur-Dordogne 33890 Pessac-sur-Dordogne

Musique et chant : 2h de concert avec 3 chanteurs d’opéra, accompagnés au piano.

Tandis qu’une narratrice racontera de savoureuses anecdotes sur la vie et l’oeuvre du compositeur :

samedi 23 juillet, 18h, Pessac sur Dordogne, église St Vincent : soirée Rossini (Soprano, Mezzo et Baryton).

Prochains concerts :

samedi 24 septembre, 19h, Coubeyrac, église St Philippe : soirée dans Les Nuits d’été de Berlioz (Soprano et Mezzo).

dimanche 25 septembre, 15h, Saint-Ferme, abbaye : après-midi Frédéric Chopin (Mazurkas, Valses, Polonaises, …). Une soprano chantera 3 airs d’opéras de Bellini, grand ami de Chopin (« Casta Diva »,…)

+33 6 31 31 88 88

scènes d’été à Pessac sur Dordogne

Pessac-sur-Dordogne

