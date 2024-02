Scènes des Jeux Théâtre Municipal Dole, mercredi 6 mars 2024.

Scènes des Jeux Théâtre Municipal Dole Jura

ATELIERS & DÉMONSTRATIONS

Toute la journée, sportifs et artistes y mettent du leur pour que vous puissiez y mettre du vôtre ! Ateliers et démonstrations (participatives ou non), se succèdent pour transformer les lieux, intra et extra-muros, en un espace de découverte pour tous.

Gym d’entretien • ATELIER AVEC GYM DOLE | Au foyer • 9h-10h

Yoga • ATELIER AVEC GYM DOLE | Au foyer • 10h15-11h30

Trial • DÉMONSTRATIONS PAR LE VÉLO CLUB DOLOIS | En extérieur • 10h30-12h30

Rugby • DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE AVEC L’US DOLE | Sur scène • 13h30-14h30

Parkour • DÉMONSTRATIONS AVEC L’UNION GYMNIQUE DOLOISE | Sur scène • 14h45-15h45

Hip-hop parents / enfants • ATELIER AVEC LA CIE ESPACE DES SENS | Au foyer • 16h-17h30

Ai¨kido • DÉMONSTRATIONS AVEC DOLE AI¨KIDO CLUB | Sur scène • 16h30-17h30

Judo • DÉMONSTRATIONS AVEC LE JUDO CLUB DE TAVAUX | Sur scène • 17h45-18h45

Hip-hop adultes / ados • ATELIER AVEC LA CIE ESPACE DES SENS | Au foyer • 18h-19h30

Danse urbaine • ATELIER AVEC GYM DOLE | Sur scène • 19h-20h

Cardio danse • ATELIER AVEC GYM DOLE | Au foyer • 20h-21h

Boxe • DE´MONSTRATIONS AVEC LA BOXE THAI¨LANDAISE DOLOISE | Sur scène • 20h30-21h

Hip-hop • ENTRAINEMENT FLASHMOB DANSE DES JEUX | Au foyer • dès 21h

> Gratuit. Inscription auprès des Scènes du Jura pour les ateliers. Accès libre aux démonstrations.

> Restauration légère, buvette & convivialité toute la journée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 09:00:00

fin : 2024-03-06

Théâtre Municipal 30 Rue du Mont Roland

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@scenesdujura.com

L’événement Scènes des Jeux Dole a été mis à jour le 2024-02-19 par COORDINATION JURA