SCÈNES D’ENFANCE THÉÂTRE MUSICAL MINUS Carcassonne, vendredi 8 mars 2024.

SCÈNES D’ENFANCE THÉÂTRE MUSICAL MINUS Carcassonne Aude

Minus, une petite mouche malmenée par la vie, veut rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche. À travers son périple rocambolesque dans un univers pop-up, Minus va traverser toutes les émotions et apprendre à se connaître.

Les pages se tournent et dévoilent de nouveaux paysages et personnages qui aideront Minus à trouver sa voie.

Un conte-randonnée, rythmé par des chansons originales accompagnées au ukulélé et au kazoo !

Un spectacle mouchamment drôle, complètement insectisant, totalement Bzzzzz…

Dès 3 ans.

Compagnie Amapola (11)

Réservation obligatoire.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08 19:30:00

53 Rue de Verdun

Carcassonne 11000 Aude Occitanie culture@aude.fr

L’événement SCÈNES D’ENFANCE THÉÂTRE MUSICAL MINUS Carcassonne a été mis à jour le 2024-02-23 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude