Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières “Suis-Moi” théâtre d’objets

Durée : 40mn – tout public à partir de 3 ans. Réservation obligatoire. Un éléphant gris à pois violets tombe amoureux d’une fourmi noire à taille de guêpe. Par amour, l’éléphant va suivre la fourmi dans un voyage tout sens dessus dessous. Une histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire. « Suis-moi » ces deux mots sont une incitation à un voyage prometteur. Un théâtre d’objets qui nous surprend, nous transporte d’un monde à l’autre, terrestre, aérien et aquatique, et nous ouvre les portes d’un imaginaire complètement débridé. milcom@ccrlcm.fr +33 4 68 33 31 80 http://www.ccrlcm.fr/ Lézignan-Corbières

