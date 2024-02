SCÈNES D’ENFANCE PETIT DÉTAIL Capendu, dimanche 10 mars 2024.

SCÈNES D’ENFANCE PETIT DÉTAIL Capendu Aude

Entre désert jaune et ciel bleu, un camion rouge suit une route serpentine.

Quand il s’arrête, le chauffeur ouvre les portes arrière du véhicule et une nuée d’oiseaux s’envole de ce bout du monde où le ciel et la terre se disjoignent et où leurs habitants respectifs semblent devoir

se séparer. Tous s’envolent, sauf un petit oiseau noir. Timide, il se cache, là…

Le bonhomme va tout faire pour que le petit volatile puisse lui aussi fréquenter l’azur.

Compagnie rouge les anges (31).

Dès 3 ans.

Réservation obligatoire.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

63 Avenue des Anciens Combattants

Capendu 11700 Aude Occitanie culture.pennautier@orange.fr

L’événement SCÈNES D’ENFANCE PETIT DÉTAIL Capendu a été mis à jour le 2024-02-23 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude