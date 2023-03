SCÈNES D’ENFANCE – LES AVENTURES D’AMSTRAMGRAM, SACRÉ CHAT + LA MUCHACHAT Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Aude Lecture-concert – Babouche à oreille (34) Sacré chat : Selon une vieille coutume, le jour de la fête des fous, celui qui mange la fève devient roi. C’est le roi qui récupère la part du pauvre.

Mais Amstramgram sera-t-il un bon roi ? La Muchachat : Le chat Amstramgram embarque à bord d’une frégate pour veiller sur les denrées. Alors qu’il chasse les souris, il rencontre la Muchachat. Son cœur chavire…

Une histoire d’amour et une ode à la liberté. mediatheque@legrandnarbonne.com +33 4 68 43 40 40 Narbonne

