SCÈNES D’ENFANCE IN LIMBO Couffoulens, vendredi 15 mars 2024.

SCÈNES D’ENFANCE IN LIMBO Couffoulens Aude

In Limbo Billie est chanteuse et leader du groupe Infernal Noise, qu’elle a créé au lycée avec Jimmy, son guitariste.

Puisant dans ses journaux intimes, Billie vous raconte les montagnes russes de l’adolescence découvertes et déceptions amoureuses, vague à l’âme.

Avec puissance et délicatesse, réalisme et humour, In Limbo parle d’amour, de sexualité et de quête de soi. Un voyage aux confins du cœur et du corps,

tout en musique ! Dès 12 ans réservation obligatoire.

Compagnie Anapnoi-Fannie Linéros (11).

5 5 EUR.

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 21:45:00

Route de Pomas

Couffoulens 11250 Aude Occitanie theatredanslesvignes@orange.fr

