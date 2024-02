SCÈNES D’ENFANCE ICI COMMENCE LA MER Couffoulens, samedi 9 mars 2024.

SCÈNES D’ENFANCE ICI COMMENCE LA MER Couffoulens Aude

Gabrielle habite au bord de la mer.

Souvent, elle joue sur la plage avec Joséphine, son ours en peluche.

Mais un jour, Joséphine est emportée par une vague. Bricoleuse et pleine d’imagination, Gabrielle va alors ramasser

des objets échoués pour fabriquer un bateau et partir à la recherche de sa peluche.

Ce voyage la mènera jusqu’à un inquiétant continent où évolue un personnage mystérieux…

Dès 6 ans.

Romain Picquart (31).

Réservation obligatoire.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 17:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Route de Pomas

Couffoulens 11250 Aude Occitanie theatredanslesvignes@orange.fr

