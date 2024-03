Scènes de Vie & Envie de scène Troyes, mercredi 12 juin 2024.

Monologues et sketchs interprétés par les comédiens de l’atelier théâtre du 3X+ de Patricia Belbézier.

Pour le plus grand plaisir de tous.

Venez découvrir et vous divertir ! 5 5 Eur.

Début : 2024-06-12 20:30:00

fin : 2024-06-12

Le Troyes Fois Plus

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@letroyesfoisplus.fr

