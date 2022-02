SCÈNES DE PAYS : THE CANAPÉ Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

SCÈNES DE PAYS : THE CANAPÉ Centre culturel La Loge BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

2022-04-05 20:30:00 – 2022-04-05 21:50:00

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges EUR Dans un magasin d’ameublement vont successivement arriver un metteur en scène venant choisir le canapé qui sera l’élément principal du décor de sa prochaine pièce ; son ex-femme, actrice autoritaire en perte de vitesse qui joue dans la pièce et tient à décider elle-même du canapé sur lequel elle posera ses fesses ; le producteur, actuel mari de l’actrice,

qui se fout du choix du canapé. Et enfin le vendeur, qui rêve depuis toujours de faire du théâtre. Autant dire que ce magasin de canapés va devenir le théâtre inattendu de situations drôles et loufoques… Écrite par Patrice Leconte, scénariste et réalisateur connu notamment pour Les Bronzés, Le mari de la coiffeuse, Ridicule…, cette pièce réunit tous les ingrédients nécessaires à une bonne comédie. Dans un magasin d’ameublement vont successivement arriver un metteur en scène venant choisir le canapé qui sera l’élément principal du décor de sa prochaine pièce ; son ex-femme, actrice autoritaire en perte de vitesse qui joue dans la pièce et tient à décider elle-même du canapé sur lequel elle posera ses fesses ; le producteur, actuel mari de l’actrice,

