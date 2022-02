SCÈNES DE PAYS : MY LAND – CIRQUE CONTEMPORAIN Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

SCÈNES DE PAYS : MY LAND – CIRQUE CONTEMPORAIN
Centre culturel La Loge BEAUPREAU
Beaupréau-en-Mauges, Maine-et-Loire
4 mars 2022, 20:30:00 – 21:30:00

Dans le sable d'une piste épurée, sept acrobates époustouflants se succèdent en mêlant danse, théâtre et prouesses circassiennes pour partir sur les traces, les origines de l'humanité, là où tout a commencé, à la recherche du lien éternel qui unit l'Homme à la Terre. La délicatesse poétique, représentée par la danse et la qualité enchanteresse de l'acrobatie, est à la base du nouveau genre de « cirque danse ». Dès les premiers effets de scène, vous serez transportés dans le merveilleux et l'imaginaire, avec des acrobaties à couper le souffle, repoussant les limites du corps humain. Ouvrez grand vos yeux, la compagnie Recirquel, pionnière du cirque contemporain en Hongrie, vous présente sa dernière création My Land (Ma Terre).

