SCÈNES DE PAYS : LES YEUX DE TAQQI PAR LA CIE PANAME PILOTIS Chemillé-en-Anjou, 9 mars 2022, Chemillé-en-Anjou.

SCÈNES DE PAYS : LES YEUX DE TAQQI PAR LA CIE PANAME PILOTIS CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou

2022-03-09 15:00:00 – 2022-03-09 15:45:00 CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou

EUR Tuer un ours pour affronter ses peurs… Manger du chien… Y laisser quelques plumes aussi… C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir. »

À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi reviendra grandi de son périple fait d’embûches et de bravoure…

Un voyage merveilleux teinté d’humanité, d’entraide, et de rencontres inattendues. Sur scène, des ombres chinoises et deux marionnettistes font vivre avec délicatesse cette fable.

Nominé pour les Molières 2020 dans la catégorie Jeune Public

Dès 4 ans

Placement numéroté

Une parenthèse magique à vivre en famille

