SCÈNES DE PAYS : LES FRANGLAISES Beaupréau-en-Mauges, 9 octobre 2021, Beaupréau-en-Mauges.

SCÈNES DE PAYS : LES FRANGLAISES 2021-10-09 20:30:00 – 2021-10-09 22:15:00 Centre Culturel La Loge BEAUPREAU

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Pendant un peu plus d’une heure et demie, ces treize artistes déjantés vous défient de reconnaître les paroles des plus grands tubes anglosaxons, traduites mot à mot en français.

Détournant le jeu du « blind-test », Les Franglaises mettent en scène une comédie musicale à la façon d’un opéra pop à l’américaine. Se mêlant les pieds dans les incohérences des traductions littérales au premier degré et emportée par la fiction de ces pièces musicales, la joyeuse troupe offre une tournure explosive au spectacle qui vire au music-hall burlesque, dynamique et désopilant.

8 ans après, Les Franglaises reviennent à La Loge.

